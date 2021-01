Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Ghimis, la data faptei director economic la Exploatarea Miniera de Cariera Rovinari din cadrul Complexului Energetic Oltenia, a fost trimis in judecata de DNA Craiova pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite, fiind acuzat ca a achizitionat la preturi…

- In acelasi dosar cu Vasile Ghimis a fost trimis in judecata si administratorul firmei SC RATETALAV SRL, pentru complicitate la abuz in serviciu cu obținere de foloase necuvenite, in forma continuata, dar si societatea respectiva.Procurorii anticoruptie spun ca Vasile Ghimiș, ar fi dispus cumpararea…

- In dotarea I.S.U. Maramureș a intrat de astazi un nou utilaj, un “vehicul utilitar pentru stingerea incendiilor”- UTV. Utilajul, cu tracțiune 4X4, este destinat intervențiilor in zone impadurite, pe teren acoperit cu zapada, precum și pe alte categorii de teren greu accesibil. UTV-ul este un mijloc…

- Adrian Eugen Ionel, fost director general al Companiei Nationale Unifarm SA, este urmarit penal de procurorii anticoruptie intr-un nou dosar. El este acuzat de abuz in serviciu, dupa ce ar fi incheiat cu o societate comerciala - ce nu era avizata de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor…

- Adrian Eugen Ionel, fost director general al Companiei Nationale Unifarm SA, este urmarit penal de procurorii anticoruptie intr-un nou dosar in care este acuzat de abuz in serviciu. Cauza este distincta de dosarul penal in care acesta a fost trimis in judecata pe data de 2 octombrie, mai exact cel cu…

- Adrian Mititelu, patronul celor de la FC U Craiova 1948, a fost condamnat la 3 ani de inchisoare in regim de detenție in procesul in care a fost invinuit de DNA la transferul atacantului Mihai Costea la FCSB in 2011. Decizia e definitiva, dupa ce in prima instanța fusese achitat. „In baza art.9 alin.1…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat, miercuri, ca foloseste trei - patru masti de protectie pe zi. "Primesc masti de la Secretariatul General al Guvernului. Cred, nu stiu, o sa verific aceasta informatie. Mi-am cumparat si eu masti. Cand sunt la serviciu folosesc masti de la serviciu,…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) scoate la vanzare mai multe autoturisme in perioada urmatoare prin intermediul sediilor regionale din Brașov, București și Craiova. Brașov In data de 26 octombrie, ora 12, va fi scos la licitație (a doua) de catre ANAF Brașov un automobil Mazda 323, la…