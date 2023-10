Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Romania urmeaza sa il preia pe fostul deputat PSD și PRM, Dorin Lazar Maior. Acesta se ascundea in Italia , dupa ce fusese condamnat la 2 ani și 1.186 de zile de pușcarie in Romania. In data de 2 octombrie 2023, o escorta formata din ofițeri din cadrul Centrului de Cooperare Polițieneasca…

- Potrivit unor surse judiciare barbatul in cauza este fostul deputat Dorin Lazar Maior prins in Italia, in San Cesareo, inca luna iulie. Acesta a fost condamnat de catre Tribunalul Brașov, la o pedeapsa de 2 ani și 1.186 de zile de inchisoare, pentru savarșirea infracțiunii de cumparare de influența.Autoritațile…

- Matteo Politi a fost arestat in Veneția! Autoritațile din Italia l-au prins in urma cu o zi, iar acum urmeaza sa fie extradat. Medicul fals, care a operat chirurgical o mulțime de femei, și-a schimbat numele in timpul in care a stat ascuns.

- Darius Valcov, fost primar, ministru al Finanțelor și fost consilier al premierului Viorica Dancila, a fost extradat din Italia și adus in țara. Cazul Valcov este special deoarece este primul condamnat definitiv de renume pe care justiția italiana il preda autoritaților din Romania. Acesta urmeaza sa…

- Procurorii DNA Brasov l-au trimis in judecata in iunie 2016 pe Dorin Lazar Maior, fost deputat si fost lider al revolutionarilor brasoveni, pentru cumparare de influenta si complicitate la aceasta infractiune, la data faptelor fiind condamnat definitiv in alta cauza, pentru santaj.Dorin Lazar Maior…

- Dorin Lazar Maior , fostul șef al revoluționarilor din Brașov, a fost capturat in Italia. El a fost condamnat la 5 ani de inchisoare, dar a fugit din țara. Dorin Lazar Maior, fost deputat si fost lider al revolutionarilor brasoveni si al Blocului National al Revolutionarilor a fost prins de poliție…

