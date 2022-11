Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Gheorghe Rusu, deputat ales pe listele AUR, in prezent neafiliat, a fost condamnat definitiv luni de Inalta Curte de Casatie si Justitie la plata unei amenzi penale de 40.000 de lei pentru compromiterea intereselor justitiei, scrie Agerpres . Deputat de Alba, Daniel Gheorghe Rusu a fost trimis…

- Daniel Gheorghe Rusu, deputat ales pe listele AUR, in prezent neafiliat, a fost condamnat definitiv la plata unei amenzi penale de 40.000 de lei. Acesta a publicat pe Facebook informatii dintr-o ancheta penala. Deputat de Alba, Daniel Gheorghe Rusu a fost trimis in judecata de Parchetul General la inceputul…

- Deputatul Daniel Gheorghe Rusu, ales pe listele AUR , in prezent neafiliat nici unui grup politic, a fost condamnat, primind o amenda penala in cuantum de 40.000 de lei, dupa ce a fost gasit vinovat de infractiunea de compromiterea intereselor justitiei. Parlamentarul a fost trimis in judecata dupa…

- Deputat de Alba, Daniel Gheorghe Rusu a fost trimis in judecata de Parchetul General la inceputul anului 2022, pentru savarsirea infractiunii de compromitere a intereselor justitiei, prevazuta de articolul 277, alineatul (2) din Codul penal: "Dezvaluirea, fara drept, de mijloace de proba sau de inscrisuri…

- Drogurile sunt tot mai frecvent depistate la tineri din Sighetu Marmației, lucru care ar trebui sa constituie un semnal de alarma. Probabil și fiindca mulți tineri cauta mijloace de a face bani repede și fara multa munca, fiind dispuși sa iși riște libertatea pentru a avea bani mai mulți in buzunar.…

- La data de 28 septembrie a.c., Poliția Romana, prin Direcția de Investigare a Criminalitații Economice – I.G.P.R., sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, pune in aplicare 146 de mandate de percheziție domiciliara, in municipiul Bucuresti…