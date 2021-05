Fost comandant al Batalionului 341 Infanterie - SEEBRIG, Topraisar, inaintat in gradul de general-locotenent

Stiri pe aceeasi tema

- Prin decret semnat de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a fost trecut in rezerva a generalul de brigada ndash; cu o stea Irimia Ionel din Ministerul Apararii Nationale.Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 14 mai 2021, decretul privind trecerea in rezerva a generalului de brigada…

- Klaus Iohannis, președintele țarii, a promulgat azi actul normativ pentru modificarea și completarea Legii 270/2015 in ce privește statutul rezervistilor voluntari, a transmis Administratia Prezidentiala. Astfel, prin aceasta lege, creste nivelul de remuneratie pentru rezervistii voluntari. Klaus Iohannis…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat ieri, 28 aprilie 2021, urmatoarele decrete: Decret privind inaintarea in gradul de general locotenent ndash; cu trei stele, in retragere, a domnului general maior ndash; cu doua stele, in retragere, veteran de razboi, Dimofte Stefan, din Ministerul Apararii…

- Președintele Iohannis a semnat decretul de numire a Ioanei Mihaila la Ministerul Sanatații. Cand va depune juramantul Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul de numire in funcția de membru al Guvernului a doamnei Ioana Mihaila, ministrul sanatații. Ceremonia de depunere a juramantului de investitura…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 14 aprilie 2021, decretul de desemnare a lui Florin-Vasile Citu, prim-ministru, ca ministru al sanatații, interimar, anunța Administrația Prezidențiala. Decizia lui Iohannis vine dupa ce vicepremierul Dan Barna, propunerea facuta de…

