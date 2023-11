Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana controleaza partea de vest a orasului Gaza si se pregateste pentru o noua etapa in ofensiva sa terestra contra miscarii islamiste palestiniene Hamas, a declarat joi ministrul israelian al apararii, Yoav Gallant, in timp ce agentia ONU pentru refugiatii palestinieni (UNRWA) a anuntat…

- Liderii insarcinați cu conducerea razboiului Israelului in Gaza au promis ca vor continua ofensiva militara brutala menita sa invinga gruparea terorista Hamas, respingand presiunile internaționale de a o incetini sau opri și promițand sa „ramana fermi impotriva lumii daca va fi necesar”, scrie timesofisrael.com…

- In ultimele trei luni ale acestui an, produsul intern brut al Israelului ar putea sa se contracte cu 11% in ritm anual, pe fondul escaladarii razboiului cu Hamas, estimeaza banca americana JPMorgan Chase & Co., transmite Bloomberg, preluata de Agerpres.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat sambata seara, intr-o conferinta de presa, ca operațiunea terestra in curs de desfașurare in Gaza este a doua etapa a razboiului cu Hamas, iar obiectivul Israelului este de a aduce inapoi ostaticii si de a distruge Hamas, relateaza BBC si The Guardian.Premierul…

- Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) au efectuat raiduri "de-a lungul liniei de contact" cu Gaza in cursul nopții pentru a "ucide echipele teroriste", a declarat un purtator de cuvant. De asemenea, IDF au explicat ca rolul acestor bombardamente este pregatirea pentru urmatoarea faza a razboului,…

- Ministrul Apararii Yoav Gallant prezinta planurile și obiectivele de razboi ale Israelului in Fașia Gaza, vorbind la o reuniune a Comisiei pentru Afaceri Externe și Aparare a Knesset la Tel Aviv.El spune ca obiectivele includ eliminarea gruparii teroriste Hamas prin distrugerea capacitaților sale…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat marți, 17 octombrie 2023, la reuniunea extraordinara a Consiliului European, in format videoconferința, pe tema situației din Orientul Mijlociu, dupa atacurile Hamas asupra Israelului, spunand ca se remarca raspandirea extremismului potrivit presidency.ro.…

- Joe Biden a cerut miercuri Israelului sa respecte "legile razboiului" in raspunsul sau la atacul fara precedent lansat sambata din Fasia Gaza impotriva teritoriului sau de miscarea islamista palestiniana Hamas, informeaza News.ro."Unul dintre lucrurile pe care i le-am spus (premierului israelian…