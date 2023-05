Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a fost acuzata de a doua incalcare a regulamentului antidoping, din cauza „neregulilor in pasaportul sau biologic”, dar romanca acuza Agentia Internationala de Integritate a Tenisului (ITIA) ca o harțuiește. Prima reacție a sportivei e extrem de dura la adresa oficialilor Agenției.Simona…

- „Agentia Internationala de Integritate a Tenisului (ITIA) confirma ca jucatoarea romana de tenis Simona Halep a fost acuzata de incalcare suplimentara si separata a Programului... The post Simona Halep, acuzata de a doua incalcare a regulamentului antidoping, din cauza „neregulilor in pasaportul sau…

- Simona Halep, 31 de ani, suspendata din 22 octombrie 2022 dupa ce a fost depistata pozitiv cu Roxadustat la US Open, infrunta acum o acuzație diferita, a anunțat Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului (ITIA). Vestea ca pașaportul biologic al sportivei noastre ar fi in neregula face inconjurul…

- Dupa scandalul de anul trecut, cand a fost prinsa cu substanțe interzise, Simona Halep are din nou probleme. Este acuzata de o noua incalcare a regulamentului antidoping. “Agentia Internationala de Integritate a Tenisului (ITIA) confirma ca jucatoarea romana de tenis Simona Halep a fost acuzata de incalcare…

- Simona Halep, 31 de ani, suspendata din 22 octombrie 2022 dupa ce a fost depistata pozitiv cu Roxadustat la US Open, infrunta acum o acuzație diferita, a anunțat Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului. Simona Halep a fost suspendata provizoriu de Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului,…

- Simona Halep a afirmat ca se simte „bine” pentru ca stie ca sunt este „curata” și nu a luat niciodata „in mod conștient” substanța dopanta cu care a fost depisata la US Open 2022, intr-un interviu acordat joi pentru Tennis Majors, citat de Agerpres.„Nu am consumat niciodata, in mod constient, cel mai…

- Firicel Tomai, fost antrenor al Simonei Halep (31 de ani), a oferit ultimele informații legate de procesul in care dubla campioana de Grand Slam este anchetata pentru dopaj. Simona Halep a fost suspendata provizoriu de Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului, dupa ce a fost depistata cu o…

- Firicel Tomai, fost antrenor al Simonei Halep (31 de ani), a oferit ultimele informații legate de procesul in care dubla campioana de Grand Slam este anchetata pentru dopaj. Simona Halep a fost suspendata provizoriu de Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului, dupa ce a fost depistata cu o…