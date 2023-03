Stiri pe aceeasi tema

- Rețeaua celor trei spitale regionale care ar urma sa fie construite in Romania va avea o susținere consistenta din partea Comisiei Europene. Prezenta la Forumul Orașelor organizat in orașul italian Torino, comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, a precizat ca executivul de la Bruxelles…

- Forumul Orașelor, eveniment reprezentativ al Direcției Generale pentru Politica Regionala și Urbana a Comisiei Europene, iși deschide porțile astazi la Torino, in Italia. Peste 700 de experți, autoritați publice locale și regionale, companii private și asociații de dezvoltare discuta, timp de doua zile,…

- Liderii PSD și PNL au depus un proiect de lege de modificare a Legii avertizorilor de integritate pentru a respecta solicitarile Comisiei Europene și pentru a putea debloca plata cererii numarul doi din PNRR. Inițiativa ar urma sa fie adoptata intr-o procedura rapida.

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat legat de o posibila interzicere a Tik Tok pentru institutii din Romania, ca o decizie poate fi luata pe baza unei analize a specialistilor, insa nu vede nicio problema sa ne aliniem comportamentului Comisiei Europene si a altor tari in care prin aceasta aplicatie sunt…

- Un autocar care venea din Torino și se indrepta spre Chișinau, cu 10 pasageri la bord, a fost supus luni unui control rutier la Grisignano. Șoferul a fost amendat cu 4.000 de euro, iar polițiștii au decis sechestrarea autovehiculului, scrie Padova Oggi. Trebuia sa fie un autocar primitor, pentru a face…

- Alina Apostol, primarul comunei Ciortesti, judetul Iasi, s-a gandit sa ofere o mana de ajutor unei persoane care doreste sa achizitioneze teren in comuna sa. Cu alte cuvinte, primarul a intrat in cizmele unui agent imobiliar. "ANUNT CUMPARARE TERENURI. Dragi proprietari, exista un investitor care este…

- Zero TVA la fructe și legume pentru consumatorii germani. Aceasta este propunerea lansata in Germania pentru a incuraja diete mai sanatoase și, in același timp, pentru a limita prețurile la alimente, care au crescut in urma izbucnirii razboiului din Ucraina. Masura a fost promovata de ministrul german…

- Anul 2022 a devenit unul de referința pentru Aeroportul Internațional Craiova. Deși la inceputul anului inca se mențineau o parte din restricțiile impuse de pandemia de COVID-19, oltenii dornici sa calatoreasca au recuperat in a doua parte a anului. Astfel, Aeroportul Craiova a incheiat anul 2022 cu…