Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de Covid-19 si agresiunea ruseasca neprovocata din Ucraina ne-au invatat ca robustetea economiei si a bugetului public trebuie consolidate in permanenta, in contextul in care vedem ca economia poate fi lovita de socuri consecutive, a declarat miercuri ministrul Economiei, Florin Spataru,…

- Germania a declarat vineri ca discuta cu aliații cererea Poloniei de a trimite unitați germane de aparare antiaeriana Patriot in Ucraina, dupa ce șeful NATO a sugerat ca alianța militara ar putea sa nu se opuna unei astfel de acțiuni, scrie Reuters, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele…

- Miliardarul australian din industria miniera Andrew Forrest a lansat un fond de investitii care va avea o valoare de cel putin 25 de miliarde de dolari pentru a ajuta la reconstructia Ucrainei devastate de razboi, scrie BBC.

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a afirmat, miercuri, ca atunci cand Rusia ataca ”nediscriminatoriu” populatia civila si infrastructura civila critica din Ucraina, ataca indirect tarile vecine. „Cand Rusia ataca nediscriminatoriu populatia civila si infrastructura civila critica din Ucraina,…

- Un purtator de cuvant al guvernului german a declarat astazi ca este de competența Ucrainei sa decida cand sa organizeze discuții de pace cu Rusia, adaugand de asemenea, ca Moscova a fost reticenta in a participa la acestea, relateaza Reuters . Recent, Washington Post a relatat ca SUA au incurajat…

- Premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, va avea, azi, la ora 10.00, o intrevedere cu ambasadorul Ucrainei in Romania, Ihor Prokopchuk, la Palatul Victoria. Citește și: Ministrii Economiei si Finantelor din zona euro vor analiza situatia economica si masurile pentru ieftinirea energiei Cei doi oficiali vor…

- Președintele Klaus Iohannis a avut o serie de discuții cu președintele Consiliului European, Charles Michel, dar și cu alți lideri europeni, inaintea Consiliului European. Liderii europeni au discutat atat situația din Ucraina, dar și despre criza energetica. Fii la curent cu cele mai noi…

- Noul an scolar a inceput in Rusia sub semnul literei Z, simbolul invaziei Ucrainei. Copiii au adus la scoala buchete cu flori, pe care era imprimata litera Z, in unele scoli s-au organizat spectacole cu elevi imbracati in haine ce imita uniformele armatei Rusiei. De asemena, toti elevii vor trebui sa…