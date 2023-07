Stiri pe aceeasi tema

- Artista din Republica Moldova, Nicoleta Nuca, a lansat o noua piesa - „Și fetele fring inimi”. Melodia este o balada emoționanta ce exploreaza lumea iubirii și a durerii inimii frinte. In jumatate de zi, videoclipul a adunat peste 23 de mii de vizualizari. Nicoleta Nuca a descris piesa ca fiind o poveste…

- Cea mai noua ediție speciala iUmor, ce va fi difuzata duminica, 11 iunie, vine cu „o explozie“ de glume „acide“, muzica, dans, culori și surprize de la un moment la altul. Connect-R a facut un show dublu: a cantat și a facut un roast care a fost presarat cu poante savuroase. Scenele la care s-a ras…

- Odata cu infiintarea noului label KeyaSoul, MarcWho lanseaza si prima piesa de pe albumul “Linistea dinaintea furtunii”, alaturi de Klaudia. Piesa se numeste “Final de Poveste” si este compusa de MarcWho, Klaudia si Acxel, iar videoclipul este regizat chiar de MarcWho. “Sunt foarte fericit sa va prezint…

- Dupa ce și-a bucurat fanii in ultima vreme cu piese precum ”Singuratic (Introducere)”, ”Abonat” sau ”Do Re Mi”, Tecsan a lansat o noua colaborare muzicala. Aceasta este impreuna cu Cortes iar piesa se numește ”Made in CHINA”. Indragostit iremediabil de muzica, Tecsan revine in atenția fanilor impreuna…

- Public record in prima zi de la Zilele Clujului - seara de teatru cu mii de clujeni care s-au bucurat de momentul special cu Florin Piersic și de piesa de teatru „O scrisoare pierduta” in concert de Ada Milea.

- “Sunt convinsa ca o sa rupa topurile și o sa fie peste tot vara asta” Anda Adam este in cea mai buna perioada din an așa ca anunța lansarea unei piese care va ajunge direct in trending, un feat. cu Tzanca Uraganu – Dai, Dai, Dubai, exact ce trebuie pentru perioada fierbinte care urmeaza. Anda Adam se…

- Totul se va desfașurat cadrul unui eveniment dedicat ultimului secol de istorie a Romaniei, cuprinzand antipozii evolutiei noastre, monarhia si comunismul, intr-o Licitatie de Arta si Istorie.De controversatul cuplu Nicolae si Elena Ceausescu, care a condus Romania timp de mai bine de 20 de ani, sunt…

- Daca vrei sa iți petreci acest weekend in București, cu familia, pregatește-te sa iei bilete la evenimentele dedicate copiilor, care vor avea loc in perioada 5-7 mai 2023. Piesa de teatru și lansare de carte “Verde mergi! Roșu stai! Ema și Eric invața regulile de circulație” ( 05 mai, ora 18:00, București,…