Forţele speciale au intervenit în cazul femeii sechestrate de un fost polițist Luptatorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale – DGPMB au intervenit in cazul femeii sechestrate de un fost polițist. Salvatorii au patruns in imobil și l-au imobilizat pe barbatul care ținea o femeie captiva de ore bune, in locuința acesteia, din Capitala. „Acum scurt timp, luptatorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale – DGPMB au patruns in imobil și l-au imobilizat pe barbat”, informeaza, luni dupa-amiaza, Poliția Capitalei. In urma intervenției, nici barbatul și nici forțele de ordine nu au fost ranite. Reamintim ca o femeie a fost sechestrata și amenințata cu moartea de un barbat intr-un… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

