- Fortele guvernamentale siriene au anuntat joi spre vineri noapte ca au distrus o "tinta ostila" neidentificata in cursul unui atac aerian in apropierea capitalei Siriei, Damasc, informeaza site-ul cotidianului Times of Israel.

- Rusia va desfasura politie militara la frontiera din Platoul Golan dintre Siria si Israel si va ridica opt posturi de observatie, a relatat joi agentia de presa Interfax, citand Ministerul rus al Apararii, potrivit Reuters, scrie Agerpres. "Cu scopul de a preveni posibile provocari impotriva…

- Cancelarul german, Angela Merkel, s-a intalnit marti, la Berlin, cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, pentru discutii referitoare la Siria, situatia din Orientul Mijlociu si conflictul din Ucraina, a declarat o purtatoare de cuvant a Guvernului german. Cei doi oficiali rusi veneau din Israel,…

- CHIȘINAU, 19 iulie — Sputnik. În SUA exista forțe care sunt gata cu ușurința sa sacrifice relațiile cu Rusia, însa îmbunatațirea relațiilor cu țara de peste ocean a început deja, a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin, luând cuvântul în…

- Rebelii din sudul Siriei au incheiat un acord cu Rusia, aliata a Damascului, pentru o predare negociata intr-o zona sensibila care se invecineaza cu partea Platoului Golan anexata de catre Israel

- Rebelii din sudul Siriei au anuntat miercuri esecul negocierilor mediate de Moscova, care facea sa planeze amenintarea unui nou atac militar in cazul in care insurgentii nu acceptau capitularea in fata regimului. Fortele regimului au lansat in 19 iunie o ofensiva pentru recucerirea teritoriilor ocupate…

- Forțele iraniene aflate in Siria au lansat miercuri seara aproximativ 20 de rachete spre poziții militare israeliene din zona Platoului Golan, au anunțat autoritațile de la Tel Aviv, precizand ca unele proiectile au fost interceptate de apararea antiaeriana, informeaza site-ul cotidianului Haaretz,…