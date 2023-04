Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 19:30 - „Nava de pescuit «Flamingo 4», care desfasura activitati specifice la o distanta de aproximativ 8 mile marine travers de Capu Midia, a raportat joi, prezenta unui obiect asemanator cu o mina marina in trauler. Conform procedurilor specifice, dupa primirea solicitarii, seful Statului Major…

- Drona militara care s-a prabusit saptamana aceasta s-ar putea sa nu fie singurul lucru care lipseste acum Statelor Unite in Marea Neagra. Intamplarea cu avioanele rusesti a ridicat si o intrebare-cheie in materie de securitate pentru Washington si aliatii sai: exista o strategie clara pentru o cale…

- Compania germana AE Solar va deschide o fabrica de producere a panourilor solare in Romania, valoarea totala a investitiei fiind de un miliard de euro. Anunțul a fost facut in cadrul unei intalniri care a avut loc, luni, cu premierul Nicolae Ciuca la Palatul Victoria. In faza initiala, acest proiect…

- „Acum unii spun ca nu a distrus nimic (dragarea canalului Bistroe, n.r.). Mie imi suna ca e vorba de o afacere comerciala. Ca dovada, l-am vazut pe ministrul agriculturii -P. Daea, care a spus ca producatorii nostri au ramas cu toata marfa”, a afirmat Anca Alexandrescu. „Aceasta chestiune, cu Bistroe,…

- Directia Maritima Hidrografica a marcat 97 de ani de activitate prin intrarea in serviciu a unei noi salupe de cercetare hidrografica, a anuntat, joi, Statul Major al Fortelor Navale (SMFN), potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat de presa transmis de SMFN, Directia Hidrografica Maritima "Comandor…