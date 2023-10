Stiri pe aceeasi tema

- Raid puternic al forțelor israeliene: 'strategul' Hamas, cel care a planificat atacul din 7 octombrie, a fost lichidat noaptea trecutaForțele armate iraeliene susțin ca au reușit sa-l lichideze pe cel care a planificat atacul Hamas din 7 octombrie."Pe baza informațiilor de la IDF și Serviciul General…

- ONU a subliniat miercuri din nou ca situația din teritoriul palestinian este tot mai grava și a anunțat ca va fi forțata sa-și opreasca operațiunile in Gaza, intrucat va ramane fara combustibil incepand de miercuri seara. La randul sau, OMS a anunțat ca cel puțin 171 de atacuri au fost comise asupra…

- Purtatorul de cuvant al Armatei israeliene, Jonathan Conricus, spune ca situatia de la frontiera de nord este „foarte tensionata”. Luptatorii Hezbollah au tras o racheta antitanc spre trupele israeliene, spune Jonathan Conricus. „A avut loc o scurta lupta si situatia s-a calmat in cele din urma. Ulterior,…

- La o saptamana dupa ce a atacat Israelul cu mii de rachete și sute de militanți care au trecut granița din Fașia Gaza, Hamas continua sa se lupte cu ceea ce se spune ca este armata cea mai puternica din Orientul Mijlociu. Reuters a facut o analiza a modului in care mișcarea palestiniana a reușit in…

- Fortele de Aparare ale Israelului (IDF) afirma ca au ucis un membru de rang inalt al gruparii teroriste Hamas intr-un raid aerian efectuat in Fasia Gaza in cursul noptii. Este vorba de seful fortelor aeriene al Hamas, potrivit Times of Israel.

- Fortele de Aparare ale Israelului (IDF) afirma ca au ucis un membru de rang inalt al gruparii teroriste Hamas intr-un raid aerian efectuat in Fasia Gaza in cursul noptii. Este vorba de seful fortelor aeriene al Hamas, potrivit Times of Israel. Lovitura, care a vizat un sediu din care gruparea terorista…

- Fortele terestre israeliene au intreprins incursiuni la sol in Fasia Gaza in cursul ultimelor 24 de ore, a anuntat vineri armata, inaintea unei asteptate ofensive terestre in acest teritoriu palestinian dens populat, potrivit AFP. „In ultimele 24 de ore, fortele armate israeliene au efectuat raiduri…

- Armata israeliana (IDF) a ucis un alt membru de top al Hamas, Muhammad Abu Shamala, și au lovit, de asemenea, centrele de comanda ale unitaților care au invadat statul evreu pe 7 octombrie, scrie Stiripesurse.ro. „Joi seara, Forțele de Aparare Israelului au lovit unitatea de elita Nukhba, parte a organizației…