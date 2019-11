Forţele de ordine trag în manifestanţii de la Bagdad: cel puţin cinci morţi In centrul Bagdadului s-au adunat din nou mii de manifestanti, desi premierul Adel Abdul Mahdi a promis ca va demisiona si a facut apel, duminica seara, la incetarea demonstratiilor de strada. Un cameraman al agentiei Reuters a vazut cum a fost impuscat mortal un barbat, iar alti demonstranti i-au luat si dus cadavrul, cand fortele de securitate au deschis focul cu gloante in apropierea podului Ahrar din Bagdad. Acelasi jurnalist a vazut si cand au fost ucisi alti patru oameni. Oficial, s-a confirmat un singur deces provocat de gloante, doua - de proiectile de cauciuc si de gaze lacrimogene,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Stat Islamic 'are un nou sef. Stim exact cine este', a scris liderul de la Casa Alba pe Twitter, fara a oferi mai multe detalii. Gruparea Stat Islamic (SI) a confirmat joi moartea liderul sau Abu Bakr al-Bagdadi, ucis intr-o operatiune americana in nordul Siriei, si a anuntat desemnarea lui Abu Ibrahim…

- Irakul se confrunta de la 1 octombrie cu o miscare de protest inedita care cere ''caderea regimului'' si care este marcata de violente soldate cu moartea a peste 250 de persoane. Pana in prezent, autoritatile au propus reforme sociale si alegeri anticipate, respinse insa de manifestanti, care le…

- Premierul irakian Adel Abdul Mahdi a ordonat sambata seara desfasurarea trupelor de elita antitero pe strazile Bagdadului pentru ca acestea sa puna capat, recurgand la orice mijloace, protestelor antiguvernamentale, informeaza Reuters, citand surse de securitate, potrivit NEWS.ro. De asemenea, trupe…

- Un corespondent al agentiei a vazut cum fumul se ridica deasupra cladirii in fata careia se adunase multimea. Protestele impotriva guvernului de la Bagdad s-au reluat in mai multe localitati. In sudul tarii, manifestantii au dat foc sediilor unor partide, a declarat o sursa din politie.…

- Poliția din Hong Kong a tras cu gaz lacrimogen în protestatarii ce au raspuns cu cocktailui Molotov în timpul unei manifestații neaprobate la care au participat zeci de mii de oameni. Protestul a adus haos pe strazile orașului, sute de magazine fiind distruse, fiind luate la ținta și bancile…

- Președintele iranian Hassan Rouhani va prezenta un plan pentru securitate și cooperare in Golful Persic in cadrul reuniunii Adunarii Generale a Națiunilor Unite, care va avea loc saptamana aceasta la New York, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Arabia Saudita și Statele Unite au acuzat Iranul…

- Dupa summitul G7 de la Biarritz, Reuters consemneaza principalele declaratii ale liderilor participanti.Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, despre Iran: "Doua lucruri sunt foarte importante pentru noi: Iranul nu trebuie sa aiba niciodata arme nucleare, iar aceasta situatie nu trebuie sa…

- Prezenta navelor militare straine in Golful Persic va fi "o sursa de insecuritate", iar serviciile de securitate din Iran vor lua masuri de aparare, afirma ministrul iranian de Externe, Mohammad Javad Zarif, citat de site-ul agentiei Reuters."Golful Persic reprezinta un culoar vital, astfel…