Forțele armate ucrainene au aruncat în aer un depozit de combustibil rusesc în regiunea Lugansk (video) Armata ucraineana a aruncat in aer un tren de combustibil și lubrifianți al armatei ruse in satul Dibrova din regiunea Lugansk. „Ca urmare a unei lovituri de artilerie a Batalionului 140 de recunoaștere separata al Forțelor Armate ucrainene, a fost distrus un depozit rusesc de combustibil și lubrifianți”, se arata in comunicat. De exemplu, rezervele de combustibil rusesc au fost distruse in satul Dibrova din districtul Severodonetsk, regiunea Lugansk – intre Torske și Kreminna. VIDEO AICI. Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

