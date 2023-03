Forțele aeriene ucrainene confirmă că rușii folosesc noi bombe ghidate și cer avioane moderne de luptă pentru a le contracara Purtatorul de cuvant al Forțelor Aeriene ucrainene, Iurii Ihnat, a confirmat duminica, 5 martie, ca Rusia a folosit pentru prima data noile bombe ghidate UPAB-1500B de 1,5 tone, concepute pentru a lovi obiective foarte bine protejate la o distanța de pana la 40 de kilometri, relateaza The Kyiv Independent . Intr-o intervenție in direct la televiziunea naționala, Ihnat a subliniat ca este crucial ca Ucraina sa primeasca avioane de vanatoare moderne, precum aparatele americane F-16, pentru a putea „contracara aceasta amenințare, pentru a ne proteja orașele și satele”. Utilizarea noilor bombe rusești… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

