Stiri pe aceeasi tema

- ​Forțe sprijinite de Iran ar fi preluat controlul unui tanc petrolier în Golful Persic în largul costelor Emiratelor Arabe Unite, au declarat Reuters trei surse din domeniul securitații maritime, dupa ce agenția de comerț maritim a Marii Britanic a raportat o posibila deturnare în…

- Centrul britanic pentru operatiuni maritime comerciale (United Kingdom Maritime Trade Operations - UKMTO) a anuntat marti ca are cunostinta de un ''incident'' care este in desfasurare in largul coastelor orasului Fujairah din Emiratele Arabe Unite (EAU), potrivit Reuters. Atentionarea, bazata…

- Iranul neaga in continuare orice responsabilitate Foto: Arhiva. Ministerul de Externe din Iran i-a convocat, astazi, pe ambasadorul României si pe însarcinatul cu afaceri al Regatului Unit pentru a le transmite un protest în urma acuzatiilor formulate de cele…

- Statele Unite și Marea Britanie se alatura Israelului și acuza Iranul ca a comis atacul asupra petrolierului din Golful Oman, soldat cu moartea unui marinar roman și a unuia britanic. Washingtonul anunța totodata ca pregatește un raspuns „coordonat”.

- Seful Serviciului de Informatii Externe al Rusiei (SVR), Serghei Nariskin, a dezmintit marti ca agentia pe care o conduce s-ar afla la originea atacului cibernetic SolarWinds de anul trecut, ceea ce a dus la piratarea a noua agentii federale americane si a sute de companii din sectorul privat, potrivit…

- Seful Serviciului de Informatii Externe al Rusiei (SVR), Serghei Nariskin, a dezmintit marti ca agentia pe care o conduce s-ar afla la originea atacului cibernetic SolarWinds de anul trecut, ceea ce a dus la piratarea a noua agentii federale americane si a sute de companii din sectorul privat, potrivit…

- Ministrul iranian de Externe, Javad Zarif, a declarat sambata ca Statele Unite au obligatia sa ajute la reluarea acordului nuclear din 2015 convenit cu puterile occidentale, pe care Washingtonul l-a abandonat, dupa ce presedintele Joe Biden a afirmat ca nu este clar cat de serios este Teheranul in…

- Ministrul de externe Luigi Di Maio a anuntat sâmbata ca Italia spera sa poata ridica pâna la jumatatea lunii mai carantina impusa vizitatorilor din alte tari ale UE, Marea Britanie si Israel ca urmare a pandemiei de COVID-19, transmite AFP, potrivit Agerpres."Scopul este de a permite…