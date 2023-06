Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o noua runda de discuții tensionate dintre ministrul Agriculturii, Vladimir Bolea și fermierii, care protesteaza de mai bine de o saptamana in Piața Marii Adunari Naționale, s-a ajuns la un nou ultimatum. Agricultorii și-au luat tractoarele și au plecat acasa, fiind dispuși sa aștepte pana la 1…

- Asociația Forța Fermierilor anunța ca a avut, ieri seara, o noua ședința cu prim-ministrul Dorin Recean și cu ministrul Agriculturii, Vladimir Bolea. Agricultorii au calificat discuțiile drept stranii și au avertizat ca „linia de credibilitate fața de sinceritatea autoritaților in raport cu producatori…

- Exista „o avalanșa” de probleme in domeniul agriculturii, dar probleme sint și in alte sectoare, Guvernul fiind nevoit sa „imparta același numar de bani intr-o suta și una de direcții și care sint toate intr-o situație extrem de grava”. Declarațiile au fost facute de ministrul Agriculturii, Vladimir…

- „Decizia de a protesta le aparține agricultorilor, dar supararea ar trebui sa fie motivata. O spune ministrul Agriculturii, Vladimir Bolea, potrivit caruia eforturile Guvernului se concentreaza pe crearea de oportunitați pentru agricultorii din Republica Moldova de a putea vinde și concura cu exportatorii…

- Procuratura Anticorupție și Procuratura Generala califica drept „iresponsabile, manipulatorii și incorecte” declarațiile directorului Centrului Național Anticorupție, Iulian Rusu, facute in Plenul Parlamentului despre „relațiile neclare dintre instituții”. „Declarațiile vin sa denigreze nefondat imaginea…

- Fermierii au fost invitați de prim-ministrul, Dorin Recean, la ședința de lucru pentru a discuta despre introducerea restricțiilor la importul cerealelor din Ucraina. „Din cate ințelegem, in cadrul Guvernului exista o rezistența fața de poziția corecta a ministrului agriculturii, susținuta de fermieri”,…

- Virsta medie a celor care se ocupa cu afaceri agricole in R.Moldova este de 53 de ani și doar una din zece persoane are moștenitori care vor continua afacerea. O spune Vladimir Bolea, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, potrivit caruia, in urmatorii 10 ani, este necesara o schimbare majora…