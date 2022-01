Stiri pe aceeasi tema

- Datele optimiste din Occident in legatura cu Omicron, care pare sa fie o varianta mai blanda a SARS-CoV-2, risca sa nu se aplice in Romania, din cauza ratei mici de vaccinare a populatiei, a explicat la Digi24 medicul de terapie intensiva Radu Tincu. „Stiind din experientele variantelor precedente ca…

- Italia este țara care înregistreaza cel mai mare numar de furturi de autoturisme din Europa, în medie 276 de furturi la 100.000 de locuitori pe an, potrivit unui studiu realizat de site-ul Confused.com pentru perioada 2011-2019. Pe poziția a doua se afla Cehia, cu 274 de furturi la 100.000…

- "A aparut o Hotarare de Guvern de curand care spune foarte clar: accesul, de exemplu, la mall-uri, la cinematografe, este posibil si pe baza de test. Deci, dintr-o data o sa avem o adresabilitate mai mare la testare, care, sa stiti, ca e foarte, foarte importanta, pentru ca iti ofera sansa sa descoperi…

- Comisia Europeana urmeaza sa prezinte saptamana aceasta noile linii directoare privind libera circulatie in cadrul blocului comunitar, dupa ce Austria a devenit luni prima tara din vestul Europei care a reimpus starea de carantina. Se va decide astfel daca turistii, inclusiv persoanele aflate in tranzit,…

- Oficiali europeni din domeniul apararii sunt îngrijorați ca criza migranților de la granița dintre Belarus și Polonia ar putea declanșa o noua criza mult mai grava: un conflict armat, relateaza Politico.„Potențialul de escaladare este extrem de ridicat”, a afirmat miercuri…

- Oficiali din Grecia anunța ca vaccinarile cetatenilor greci (rezidenți permanenți ai țarii), care par sa fi fost facute in strainatate, și anume in Bulgaria și Romania, au intrat sub lupa verificarilor, potrivit G4media . In timp ce Bulgaria doboara record dupa record in fiecare zi la mortalitate in…

- Traulerul britanic retinut de autoritatile franceze întrucât opera în apropierea portului francez Le Havre si suspectat ca pescuise fara licenta peste doua tone de scoici Saint-Jacques se afla sâmbata la chei în asteptarea virarii unei cautiuni de 150.000 de euro pentru…

- Brexit-ul va avea pe termen lung asupra economiei britanice un impact mai important decat pandemia de Covid-19, a estimat joi Richard Hughes, presedinte al organismului public de previziune bugetara OBR, intr-un interviu pentru BBC. Iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana “va reduce PIB-ul pe termen…