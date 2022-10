Stiri pe aceeasi tema

- Forta Dreptei propune un pret plafonat la energie electrica de maxim 0,80 lei/KWh pentru un consum lunar curent de 300 KWh, dar si majorarea limitei de consum casnic lunar de energie electrica la 500 KWh pentru consumatorii care nu au acces la alte surse de energie. ”Pe langa amendamentele depuse la…

- Deputatii vor introduce noi reguli pentru facturile romanilor. Ordonanta plafonarii si compensarii va suferi noi modificari in Camera Deputatilor, dupa cele adoptate in Senat. Premierul Nicolae Ciuca anunta ultima varianta discutata in Coalitie: facturarea va lua in calcul doar consumul din luna curenta,…

- Coaliția de guvernare a decis sa modifice la Camera Deputaților amendamentul adoptat de Senat care prevede majorarea salariilor demnitarilor și a celor din administrația locala. Astfel, potrivit unui amendament depus de grupurile PSD și PNL din Camera Deputaților, doar aleșii locali vor beneficia de…

- Decizia a fost luata dupa ce intre liderii PSD și PNL a existat o disputa legata de modul in care se va face raportarea la plafoanele de consum pentru care se acorda facilitați. Social-democrații au propus ca aceasta sa se realizeze pe consumul real din luna respectiva, in timp ce liberalii au propus…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE), impreuna cu autoritatile de reglementare din statele membre ale UE, urmeaza sa discute si sa aprobe revizuirea metodologiei care guverneaza majorarea automata a limitei de pret pe pietele unice de energie electrica pentru ziua urmatoare (PZU)…

- Vantul puternic semnalat duminica are si beneficii. Producția de energie electrica din surse eoliene a crescut semnificativ. In prima parte a zilei, producția eoliana a ajuns la 2.500 - 2.700 de MW, adica jumatate din consumul total al tarii!