FORT: Elevii din 19 judeţe rămân fără transport gratuit din 8 ianuarie şi trebuie să achite contravaloarea abonamentelor din propriul buzunar FORT a transmis vineri, printr-un comunicat de presa, ca elevii respectiv raman fara transport gratuit din cauza unei noi hotarari de Guvern care ar fi trebuit sa rezolve lacunele legislative anterioare. “Incepand cu data de 08.01.2024, elevii din 19 judete raman fara transport gratuit, ca urmare a emiterii unei noi Hotarari de Guvern ce ar fi trebuit sa rezolve lacunele legislative anterioare si sa clarifice o serie de aspecte legate de efectuarea platilor catre operatorii de transport. Astfel, HG nr. 1337/2023 privind modificarea si completarea HG nr. 810/2023, vine sa bulverseze total situatia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

