- Pilotul finlandez Valtteri Bottas, care tocmai si-a prelungit contractul cu echipa Mercedes, s-a dovedit a fi cel mai rapid, vineri, in prima sesiune de antrenamente pentru Marele Premiu aniversar al Formulei 1, care sarbatoreste implinirea a 70 de ani de la primul Grand Prix de Formula 1, pe circuitul…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes) a reusit cel mai bun timp din a doua sesiune de antrenamente pentru Marele Premiu aniversar de 70 de ani de Formula 1, vineri, pe circuitul de la Silverstone (Marea Britanie), transmite AFP. Campionul mondial en titre a fost cronometrat cu timpul…

- Dupa cursa de la Silverstone de saptamana trecuta, familia Formulei 1 a ramas in Marea Britanie in așteptarea celei de-a doua etape pe același circuit. Dupa victoria norocoasa obținuta duminica cu o pana in ultimul tur, Lewis Hamilton și-a extins avansul in clasamentul general in fața coechipierului…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes), campionul mondial en titre, va pleca din pole position duminica, in Marele Premiu al Marii Britanii de Formula 1, pe circuitul de la Silverstone (5,891 km). In calificari, Hamilton l-a devansat pe coechipierul sau, finlandezul Valtteri Bottas,…

- Mercedes a confirmat din plin statutul de favorita pentru debutul noului sezon competițional al Formulei 1 și a dominat fara emoții calificarile de pe circuitul Red Bull Ring. Valtteri Bottas a stabilit cel mai bun timp in calificari și va pleca din pole position dupa ce a fost cronometrat cu 1:02.939,…

- Hamilton a parcurs cel mai rapid tur de pista (4,813 km) in 1 min 04 sec 304/1000, fiind mai rapid decat in prima sesiune. El l-a devansat pe coechipierul sau finlandez Valtteri Bottas, cu 197/1000, si pe mexicanul Sergio Perez (Racing Point), cu 641/1000. A treia sesiune de antrenamente libere este…