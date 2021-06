Formula 1 a atras o sponsorizare în criptomonede în valoare de peste 100 de milioane de dolari, de la Crypto.com Termenii acordului nu au fost dezvaluiti, dar persoane apropiate situasiei au declarat ca acordul pe termen de cinci ani este de peste 200 de milioane de dolari. In cadrul acordului, Crypto.com va obtine prezenta brandului sau la evenimentele F1, inclusiv la formatul de calificari Sprint, care va fi utilziat la unele curse pentru a stabili pozitiile de start ale masinilor. Crypto.com va primi si sloturi de pista la cursele de F1, pentru restul sezonului. Compania va introduce, de asemenea, un nou premiu la Marele Premiu al Belgiei de F1, din luna in august, si va deveni partenerul sau NFT. Acordul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

