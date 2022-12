Stiri pe aceeasi tema

Echipa naționala de fotbal a Statelor Unite ale Americii a invins naționala Iranului, in ultima etapa din faza grupelor Cupei Mondiale din Qatar. Scorul a fost 1-0, ca urmare a golului marcat de Pulisic in prima repriza.

CSM CSU Oradea a invins-o pe CS Municipal Galati cu scorul de 84-75 (13-22, 30-19, 21-12, 20-22), miercuri seara, in deplasare, intr-un meci din etapa a 7-a a Ligii Nationale de baschet masculin, anunța Agerpres.

CSM Vaslui a invins-o pe SCM Politehnica Timisoara cu scorul de 25-24 (13-14), duminica, in deplasare, intr-o partida din etapa a 11-a a Ligii Nationale de handbal masculin.

Echipa italiana Lazio a invins duminica, in deplasare, scor 1-0, echipa AS Roma, in etapa a 13-a din Serie A. Stefan Radu a primit un cartonas galben din postura de rezerva, informeaza News.ro.

SCM ''U'' Craiova, medaliata cu bronz in editia trecuta a campionatului, a devenit lider provizoriu in Divizia A1 la volei masculin, dupa ce a invins-o pe CS Stiinta Explorari Baia Mare cu scorul de 3-1 (25-22, 25-21, 22-25, 25-19), sambata, pe teren propriu, in etapa a cincea, anunța Agerpres.

Echipa Real Madrid a invins sambata, pe teren propriu, scor 3-1, formatia FC Sevilla, intr-un meci contand pentru etapa a 11-a din La Liga, informeaza news.ro

Echipa FCSB a invins duminica, pe teren propriu, formatia UTA Arad, scor 2-1, intr-un meci din etapa a 14-a a Superligii.

FC Barcelona a invins-o pe Celta Vigo cu scorul de 1-0 si a revenit pe prima pozitie a clasamentului dupa meciurile jucate duminica in etapa a opta a campionatului de fotbal al Spaniei., potrivit Agerpres.