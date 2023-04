Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai recent album al formației timișorene JazzyBIT, numit Drive, poate fi ascultat acum și pe format vinil, comenzile pentru acest material discografic putand fi realizate aici. Cel de-al treilea disc al timișorenilor a fost lansat cu un concert special care s-a desfașurat anul trecut la Cinema Victoria…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat ca duminica, de Paște, pe 16 aprilie, are loc un eveniment special la Muzeul Satului Bucovinean. „Incepand cu ora 12:00 va avea loc slujba la biserica din cadrul Muzeului, apoi un concert de toaca, coruri și clopotele Bucovinei, urmat…

- Tanara Teodora-Ștefana Grumeza și-a lansat albumul de debut. „Marunțica” a ridicat sala in picioare Evenimentul a fost unul incarcat cu energie pozitiva și voie buna, care vine cumva firesc dupa ani buni de munca. Teodora-Ștefana Grumeza a pașit pentru prima data pe scena la varsta de cinci ani, sub…

- Dupa ani ani de asteptare, timp in care a compus zeci de piese, dar si regizat propriile videoclipuri, Mihail revine cu albumul de debut – To Whom We Return”. Albumul contine noua piese, printre care single-urile “Chosen One” si “Moontalks”, alaturi de “Slow Train” si “Anais”, melodii care s-au auzit…

- Jucatorii echipei de rugby SCM USV Timisoara convocați la naționala de seniori au revenit acasa pentru cateva zile, dupa cele trei meciuri jucate in Rugby Europe Championship. Ieri și astazi, ei s-au antrenat alaturi de colegii lor de la SCM USV Timișoara, urmand ca zilele viitoare sa fie liberi și…

- Pappy și Kombell Cramba, cei doi muzicieni timișoreni care reprezinta doua treimi din trupa Fara Filtru, au susținut un nou „curs intensiv de istorie rock’n’roll“, joi seara, la Manufactura, evenimentul avand parte, din cauza penei de curent care a afectat o buna parte a centrului orașului Timișoara,…

- Dupa succesul inregistrat cu precedentul single „Influx”, trupa timișoreana Thy Veils revine cu o noua piesa extrasa de pe viitorul album, „Next Forever”. „Upstream” reprezinta o noua etapa in sfera acestui univers futurist in care calatoria devine plimbare in deplina inspirație pe axul timpului. Un…

- Finalista Eurovision 2022, Dora Gaitanovici iși lanseaza primul album, „Descantec“, cu un concert special la Timișoara, evenimentul urmand sa se desfașoare la sfarșitul acestei saptamani. Solista s-a remarcat in 2018, cand a ajuns in finala Vocea Romaniei. In anii ce-au urmat, interpreta a compus și…