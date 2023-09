Stiri pe aceeasi tema

- Sepsi - Bodo/Glimt, meci contand pentru prima mansa a play-off-ului din Conference League, este programat, joi, 24 august, de la ora 20:00, pe Sepsi Arena din Sf. Gheorghe, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1 si Prima Sport 1.

- Zi speciala pentru Cucu de la Noaptea Tarziu! Cantarețul iși sarbatorește astazi ziua de naștere și a implinit varsta de 30 de ani, astfel ca a decis sa-și tatueze colegii din trupa și sa pastreze tradiția pe care o face in fiecare an. Iata ce personaje din desene animate a ales ca sa-și descrie prietenii!

- Formația aradeana B-ton va lansa un nou single care poarta numele de Viodome, la sfarșitul acestei saptamani, in cadrul concertului pe care Fly și colegii lui de trupa il vor susține in cadrul festivalului Rock Maris, care va avea loc la Port Arthur, Arad. Trupa care activeaza pe scena autohtona inca…

- Timp de 3 zile, in zona porții a IV-a a Cetații – Catedrala Romano- Catolica și Esplanada Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, va reinvia, prin arta, trecutul Cetații cunoscuta in perioada medievala sub denumirea de Cetatea Balgradului. Vineri, 4 August, de la ora 20.30, festivalul va incepe cu o…

- Procurorii italieni au deschis o ancheta asupra solistului trupei britanice Placebo, Brian Molko, pentru ca a numit-o in mod public pe Giorgia Meloni, premierul Italiei, "rasista" si "fascista", scrie The Guardian, care citeaza presa locala.Trupa a cantat saptamana trecuta la festivalul Sonic Park…

- Cazul Danei Roba a șocat o lume intreaga, dar mai ales i-a uimit pe artiștii și pe vedetele din Romania. Printre aceștia se afla și Culița Sterp, care o susține pe make-up artista și este alaturi de ea. Pe rețelele personale de socializare, cantarețul de manele a facut o postare pentru Dana Roba. Iata…

- Trupa "Zdob si Zdub" lanseaza un nou videoclip, creat cu ajutorul inteligentei artificiale, pentru piesa „Muma Padurii".Piesa face parte din albumul „Bestiarium", material aparut in toamna anului 2019. Videoclipul experimental a fost filmat si editat de producatorul de clipuri Igor Levinski, care…

- In aceasta seara, la Chefi la cuțite, urmeaza o sesiune de gatit flambata de o dubla provocare: roata nemiloasa a ingredientelor se va intalni cu a doua cerința impusa celor trei echipe, care va duce proba la un nivel demn de ultimele battle-uri ale sezonului 11. Este confruntarea cu numarul 13: oare…