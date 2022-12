Formația Imund lansează piesa „Noi suntem alții“ la împlinirea a 33 de ani de la Revoluție Formația timișoreana Imund va lansa in data de 16 decembrie o piesa-omagiu pentru eroii Revoluției, melodie care este dedicata celor cazuți de-a lungul timpului in lupta anticomunista, numita „Noi suntem alții!”. „Este prima colaborare cu OKT și suntem foarte mandri de rezultatul ei. Cand am inceput lucrul la aceasta piesa nu ne-am gandit cand o […] Articolul Formația Imund lanseaza piesa „Noi suntem alții“ la implinirea a 33 de ani de la Revoluție a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

