Ministerul Sanatații a postat in dezbatere publica un proiect de act normativ prin care specialitatea „stomatologie generala“ ar urma sa fie introdusa in Nomenclatorul Specialitaților Medicale, Medico-Dentare și Farmaceutice pentru rețeaua de asistența medicala. Demersul vine la solicitarea Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania. Incepand cu rezidențiatul din anul 2020 ar urma sa se reia formarea in stomatologie generala. Specialitatea a mai figurat in Nomenclator cu o durata de pregatire de trei ani, formarea fiind sistata incepand cu seria de rezidenți 2003.Solicitarea este motivata de…