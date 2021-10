Stiri pe aceeasi tema

- Echipa SCM CS Timisoara s-a calificat duminica in semifinalele Super Ligii CEC Bank la rugby, dupa ce a castigat de o maniera categorica meciul de baraj pentru accederea in ''careul de asi'', 66-0 (38-0), contra celor de la U Cluj, disputat pe stadionul ''Gheorghe Rascanu'' din orasul de pe malurile…

- „Leii” care joaca sportul cu balonul oval nu se mai intorc victoriosi de la Bucuresti, din Ghencea. Dupa succesul frumos din urma cu o saptamana, in Cupa, SCM Timisoara a fost depasita de CSA Steaua, scor 10-29, la reluarea SuperLigii. A fost o misiune grea de la inceput pentru banateni, care s-au vazut…

- Ripensia Timisoara a ramas fara victorie acasa, dar are un bilant pozitiv pe alte terenuri. Totusi, maine, nici asteptarile ros-galbenilor nu sunt exagerate. Banatenii spera sa faca o figura frumoasa in fief-ul unei alte trupe neinvinse – nou promovata CSA Steaua. Steaua pregatita de Daniel Oprita are…

- SCM Timișoara a caștigat meciul restant din etapa a VIII-a a SuperLigii de rugby, disputat la Cluj, impunandu-se cu 33-10 (7-3) in fața Universitații Cluj. Cu aceasta victorie, banațenii urca pe locul 3 in clasamentul competiției, dupa CSA Steaua și CSM Știința Baia Mare. Aceasta este cea de-a treia…

- In varsta de 16 ani, David Popovici va concura in semifinala probei de 200 m liber, programata luni, 26 iulie. El și-a asigurat accesul in semifinala cu timpul de 1 minut, 45 de secunde și 32 de sutimi, potrivit GSP.ro. In semifinala probei de 100 m spate s-a calificat și Robert Glința. Popovici a intrat…