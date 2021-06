Stiri pe aceeasi tema

- Perechea romano-argentiniana Irina Begu/Nadia Podoroska s-a calificat in optimile de finala ale probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis de la Roland Garros, sambata, la Paris, dupa o victorie in trei seturi, 7-5, 3-6, 6-3, in fata japonezelor Shuko Aoyama/Ena Shibahara. Begu si partenera…

- Perechea Monica Niculescu/Jelena Ostapenko, cap de serie numarul 12, a reușit calificarea in optimile probei de dublu de la Roland Garros. Cele doua sportive au invins, vineri, cu scorul de 6-1, 6-2, cuplul Nao Hibino/Oksana Kalasnikova (Japonia/Georgia). In turul urmator, Niculescu si Ostapenko vor…

- Jucatoarele romane de tenis Raluca Olaru si Andreea Mitu, in perechi diferite, au pierdut meciurile sustinute vineri, la Paris, in runda a doua a probei de dublu din cadrul turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului. Olaru si ucraineanca Nadia Kicenok au fost intrecute de frantuzoaicele…

- Jucatoarea romana de tenis Monica Niculescu s-a calificat, alaturi de letona Jelena Ostapenko, in runda a doua a probei feminine de dublu din cadrul turneului de la Roland Garros. Cele doua sportive le-au invins, joi, pe Marta Kostiuk (Ucraina) si Aleksandra Sasnovici (Belarus) cu scorul de 6-0, 6-3…

- Perechea formata din jucatoarea romana de tenis Irina Begu si argentinianca Nadia Podoroska s-a calificat, joi, in runda a doua a probei feminine de dublu din cadrul turneului de la Roland Garros, dupa 6-3, 6-1 cu frantuzoaicele Estelle Cascino/Jessika Ponchet.

- Perechea alcatuita din romanca Simona Halep si germanca Angelique Kerber s-a calificat in optimile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului de tenis Miami Open (WTA), dotat cu premii totale de 3.260.190 de dolari. Cele doua sportive au trecut de cuplul Elise Mertens (Belgia)/Arina Sabalenka…