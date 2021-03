Stiri pe aceeasi tema

- La sfarșitul acestei saptamani se da startul in eșalonul trei al fotbalului romanesc. In prima etapa din acest an, in seria I, Foresta Suceava va primi pe Areni, sambata de la ora 15.00, vizita gruparii Ceahlaul Piatra Neamț. In aceeași runda, Șomuz Falticeni vaevolua pe terenul echipei Sporting Vaslui,…

- Noul sezon al Diviziei Naționale de Seniori la Rugby (DNS), al doilea eșalon valoric al acestui sport in Romania ar putea avea o singura serie și va debuta la inceputul lunii aprilie. Chiar daca nu exista inca un program oficial, din ce se știe pana acum este posibil ca acest campionat sa aiba 9 echipe,…

- Intr-un articol publicat pe site-ul sau, Goop, Gwyneth Paltrow a spus ca a avut Covid-19 la inceputul anului si ca mai mult timp dupa s-a simtit obosita si a trecut prin „episoade de confuzie”, noteaza click.ro. „In ianuarie am facut niste teste care aratau niveluri ridicate de infectie in corp. Asadar,…

- Foresta Suceava a transferat un nou jucator strain. Acesta este David Knezevic, un atacant sarb in varsta de 24 de ani, care ultima oara a evoluat in țara sa natala, pentru formația Radnicki Sombor. Knezevic este al treilea jucator care ajunge in aceasta perioada pe Areni, dupa francezul Yanis Zouaoui…

- Foresta Suceava va relua pregatirile de iarna in data de 18 ianuarie. Aflata in fruntea clasamentului seriei I a Ligii a III-a de fotbal, gruparea suceveana dorește sa nu mai rateze promovarea și in acest an și a schițat un program de pregatire ambițios. Cel puțin din punct de vedere al partidelor amicale,…

- Staff-ul tehnic al Ripensiei UVT a intocmit programul de pregatire din perioada de iarna. Reamintim ca meciurile din Liga 2 se vor relua in jurul datei de 20 februarie 2021. Așadar, iata programul de lucru al echipei secund-divizionare: 11 ianuarie – reunirea lotului 19 ianuarie – joc de verificare…

- La capatul unei prime parți bune a sezonului competițional 2020-2021 al seriei I a Ligii a III-a de fotbal, Foresta Suceava a inceput sa puna la punct programul de pregatire din debutul anului viitor. Reunirea lotului va avea loc la stadionul Areni, pe data de 18 ianuarie, startul sezonului de primavara…

- In acest weekend, in condițiile apropierii Sarbatorilor de Iarna, au fost intensificate activitațile de verificare a modului de respectare a interdicțiilor impuse in condițiile starii de alerta. Pentru prevenirea și combaterea infectarii cu noul tip de coronavirus, politistii din cadrul Inspectoratului…