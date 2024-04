Stiri pe aceeasi tema

- Scenariile și calendarele pentru posibilele obiective de razboi ale Moscovei in Europa sunt un adevarat joc Tetris de planificare a strategilor militari ai alianței, susține Franz-Stefan Gady , cercetator la Institutul Internațional de Studii Strategice, intr-o analiza pentru Foreign Policy.

- Premierul Franței, Gabriel Attal, a reiterat ieri la Haga sprijinul țarii sale pentru Mark Rutte, premierul olandez, in cursa pentru poziția de secretar general al NATO. Rutte este susținut de mai multe state aliate, inclusiv SUA, Marea Britanie și Germania, in ciuda opoziției din partea Ungariei. Propunerea…

- Autoritațile ruse l-au defaimat pe liderul opoziției Aleksei Navalnii in timpul vieții sale cu o cruzime care sugereaza ca acesta a fost mai influent decat vrea sa recunoasca Moscova, iar dupa moartea acestuia atitudinea Kremlinului nu s-a schimbat, scrie The New York Times.Cand Navalnii era in viața,…

- Bombardamente, ofensiva trupelor ruse, blocaje la granițe și costuri tot mai mari cu asigurarile. Acestea sunt principalele probleme cu care se confrunta companiile din Ucraina, conform unei analize Reuters.Retailerul german Metro și cei 3.400 de angajați ai sai din Ucraina au muncit din greu pentru…

- Romania și alte țari NATO vor exersa, in cadrul celui mai mare exercițiu militar de la finalizarea Razboiului Rece, respingerea unui atac rusesc pe frontul estic al Alianței, informeaza Adevarul. Citește și: 15 organizatii ale AUR Mehedinti s-au mutat la PNL Astfel, in contextul Steadfast Defender 2024,…

- Alianța Nord-Atlantica (NATO) a anunțat ca a demarat exercițiul militar Steadfast Defender 2024, pe care il prezinta ca fiind “cel mai mare din ultimii zeci de ani”. Exercițiul are scopul sa demonstreze “capacitatea Alianței de a trimite rapid forțe, din America de Nord și din alte parți ale Alianței,…

- Alianța Nord-Atlantica incepe, in urmatoarele zile, cel mai amplu exercițiu militar de dupa caderea comunismului, Steadfast Defender, la care vor participa 90.000 de oameni, mii de vehicule blindate, nave și avioane, o mare parte dintre ele fiind aduse din SUA pana spre estul Europei special pentru…

- Amploarea exercitiilor NATO Steadfast Defender 2024 marcheaza o "intoarcere irevocabila" a aliantei la manevrele Razboiului Rece, a declarat ministrul adjunct de externe al Rusiei, Aleksandr Grusko, pentru agentia de presa RIA, relateaza Reuters, scrie news.ro.NATO a anuntat joi ca lanseaza cel mai…