Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile grupului Toyota au scazut anul trecut cu 11,3% la nivel global, la 9,528 milioane de vehicule. In schimb, vanzarile Volkswagen au coborat cu 15,2%, la 9,305 milioane de vehicule. Producatorii de automobile au fost afectati de restrictiile impuse de autoritati din pauza pandemiei, care i-au…

- Apple depaseste Amazon, Google si Microsoft, devenind cel mai valoros brand din lume, pentru prima data din 2016, conform clasamentului din 2021 Brand Finance Global 500, realizat de compania de consultanta Brand Finance din Londra, transmite DPA. Valoarea brandului Apple a atins 263,4 miliarde de dolari,…

- Apple depaseste Amazon, Google si Microsoft, devenind cel mai valoros brand din lume, pentru prima data din 2016, conform clasamentului din 2021 Brand Finance Global 500, realizat de compania de consultanta Brand Finance din Londra, transmite DPA potrivit Agerpres. Valoarea brandului Apple a atins…

- Valoarea brandului Apple a atins 263,4 miliarde de dolari, pe locurile urmatoare fiind Amazon, cu 254,2 miliarde de dolari, Google, cu 191,2 miliarde de dolari, Microsoft, cu 140,4 miliarde de dolari. Pe locurile 5, 6 si 7 se afla Samsung, Walmart si Facebook. Companiile tehnologice reprezinta 14- din…

- Producatori auto din intreaga lume opresc linii de asamblare a vehiculelor din cauza lipsei semiconductorilor, in unele cazuri din cauza masurilor SUA impotriva unor producatori chinezi de cipuri, potrivit unor oficiali din industrie, citati de Reuters, noteaza news.ro Lipsa cipurilor, care…

- Sase mari producatori auto, Ford, Subaru, Toyota, Volkswagen, Nissan si Fiat Chrysler Automobiles, au anuntat oprirea liniilor de asamblare din mai multe state din cauza lipsei cip-urilor si a semiconductorilor, scrie Reuters, citata de news.ro. Lipsa cip-urilor, care a surprins o mare parte din industrie…

- Tesla a depașit Facebook la capitalizare bursiera. Valoarea companiei lui Elon Musk, devenit cel mai bogat om din lume, a crescut cu peste 700% in ultimele 12 luni Actiunile Tesla au urcat joi pe Bursa de pe Wall Street la un nivel record, capitalizarea de piata a producatorului de vehicule electrice…

- Așa cum era de așteptat, criza generata de pandemia COVID-19 a accelerat procesul digitalizarii in mediul de afaceri. Daca in cazul marilor companii au existat planuri concrete in aceasta direcție, cele mici și mijlocii pot intampina o serie de dificultați, care sa ingreuneze procesul menționat. In…