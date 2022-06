Intr-un dosar depus la Administratia Nationala pentru Siguranta Traficului pe Autostrazi (NHTSA), Ford a declarat miercuri ca retragerea acopera diverse vehicule, Escape 2013-2019, C-Max 2013-2018, Fusion 2013-2016, Transit Connect 2013-2021 si vehicule Edge 2015-2018. Rechemarea include putin peste 2,9 milioane de vehicule din SUA si 394.000 in Canada. O bucsa a cablului de schimbare a vitezei deteriorata sau lipsa poate impiedica vehiculul sa treaca in treapta de viteza dorita sau vehiculul poate pleca singur dupa ce soferul selecteaza pozitia ”Parcare”. Ford a spus ca are cunostinta de sase…