Ford Motor extinde gama sa de camionete cu un model pickup mic numit Maverick Este de asteptat ca vehiculul compact sa fie mai mic decat pickup-ul full-size Ford F-150, precum si Ranger-ul sau de dimensiuni medii. Vehiculul ar putea fi printre cele mai mici si mai ieftine pick-up-uri din SUA, umpland un gol pentru unii cumparatori, deoarece camioanele au devenit din ce in ce mai mari si mai scumpe. ”Credem ca exista unele oportunitati acolo, din cauza preturilor mari la care au ajuns camioanele, cat si a popularitatii generale a camioanelor”, a spus Michelle Krebs, analist executiv la Cox Automotive. Pickup-ul este produs la uzina Ford Hermosillo din Mexic, alaturi de noul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

