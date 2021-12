Stiri pe aceeasi tema

- Optimismul producatorului de automobile provine din cresterea cererii pentru noul sau vehicul electric, pickup-ul Ford F-150 Lightning, cu rezervari care se apropie de 200.000, a declarat Lisa Drake, director pentru operatiuni al Ford America de Nord. Reuters a relatat miercuri ca Ford ar putea concura…

- Constructorul german de automobile premium BMW AG a raportat miercuri un profit net trimestrial peste asteptari, in conditiile in care a reusit sa compenseze reducerea livrarilor prin majorarea preturilor si vanzari solide de vehicule electrice, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . In trimestrul…

- BMW a raportat un profit net trimestrial peste asteptari, ca urmare a majorarii prețurilor și a vanzarilor masive de mașini electrice, care s-au dublat fața de anul trecut. In trimestrul al treilea al acestui an, profitul net al producatorului german de automobile, BMW AG, a crescut cu 42,4% in ritm…

- Cel mai recent calcul privind livrarile de autovehicule facute in 2021 de gigantul Volkswagen anunța doar o aliniere cu cele din 2020. Prognoza anterioara se refera la creșteri.Cauza ar fi conditiile dificile de pe piata, deficitul global de semiconductori afectand rezultatele trimestriale…

- Directorul general al Tesla, Elon Musk, s-a adresat unei adunari de 200 de directori ai Volkswagen, printr-un apel video, la invitatia directorului general al grupului auto german, Herbert Diess, care doreste sa isi mobilizeze subalternii pentru trecerea mai rapida la vehiculele electrice, transmite…

- Volkswagen AG ia in considerarea reducerea a pana la 30.000 de locuri de munca pentru scaderea costurilor si imbunatatirea competitivitatii, pe fondul concurentei din partea Tesla, a anuntat miercuri publicatia germana Handelsblatt, citand o prezentare facuta de directorul general Herbert Diess Consiliului…

- Producatorul de automobile de lux Rolls-Royce va ajunge sa produca numai automobile electrice pana in 2030, alaturandu-se altor branduri premium care vor face acest transfer, cum ar fi Bentley, parte a grupului german Volkswagen, si Land Rover, care apartine Jaguar, transmite Reuters, potrivit news.ro.…

- Toyota a afirmat intr-un comunicat ca planul dezvaluit la sfarsitul saptamanii trecute discrimineaza ”lucratorii auto americani pe baza alegerii lor de a nu se sindicaliza”. Proiectul de lege, care urmeaza sa fie votat marti de Comisia pentru buget din Camera, condusa de democrati, ca parte a unui proiect…