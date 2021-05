Vehiculul mult asteptat seamana cu actualul F-150 al producatorului auto, dar are un design exterior unic, cum ar fi o grila inchisa si o bara de lumina in partea din fata a vehiculului care conecteaza farurile sale. Asezat langa un Ford F-150 2021 traditional, parea sa fie cam la fel. Ford a refuzat sa ofere detalii suplimentare despre vehicul inainte de prezentarea publica oficiala, care va avea loc miercuri. Compania a dezvaluit in mod neasteptat pick-up-ul pentru vizita lui Biden la fabrica Ford Rouge Electric Vehicle Center din Dearborn, unde vehiculul va intra in fabricatie in aceasta primavara.…