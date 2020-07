Stiri pe aceeasi tema

- ”Ford Romania anunta astazi ca, incepand din data de 20 iulie, angajatii Fabricii de Productie Vehicule din Craiova au revenit la programul de lucru in trei schimburi, astfel incat volumul de productie este acum la aproape acelasi nivel cu cel inregistrat inainte de inceputul pandemiei. Tot astazi,…

- Covid-19 nu a transformat lumea, cel puțin nu înca. Însa i-a accelerat dezvoltarea tehnologica, sociala și politica. O evoluție cu atât mai impresionanta în sfera relațiilor internaționale: falia dintre China și Vest și eșecul conducerii americane a Occidentului s-au aprofundat…

- Ford reia de luni, gradual, productia de vehicule si motoare la principalele sale uzine din Europa, iar la uzina de la Craiova activitatea se va relua in mod etapizat, intr-un singur schimb de lucru, atat in Sectia de Productie Vehicule, cat si in cea de Productie Motoare. Conform unui comunicat al…

- Ford a anuntat, marti, reluarea graduala a productiei de vehicule si motoare la principalele sale uzine din Europa, incepand cu data de 4 mai, uzina de la Craiova urmand sa reia activitatea in mod etapizat, intr-un singur schimb de lucru, atat in Sectia de Productie Vehicule, cat si in cea de Productie…

- Liderii statelor membre si ai institutiilor Uniunii Europene au convenit, la summitul Consiliului European desfasurat prin videoconferinta, ca este necesar un fond comun de relansare economica in contextul crizei coronavirusului, afirma cancelarul Germaniei, Angela Merkel."A fost clar pentru…