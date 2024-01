Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a depasit anul trecut Arabia Saudita, devenind principalul furnizor de titei al Chinei, arata datele publicate sambata, cel mai mare importator mondial de petrol sfidand sanctiunile occidentale pentru a achizitiona cantitati record de titei la pret redus pentru rafinariile sale, transmite Reuters,…

- Loviturile americanilor și britanicilor asupra unor ținte militare ale rebelilor Houthi din Yemen au provocat reacții pe tot globul. Unele țari și-au aratat sprijinul pentru operațiune, in timp ce altele au condamnat-o.Australia a anunțat vineri ca a oferit personal pentru loviturile americane și…

- Cele mai recente estimari arata ca Japonia a exportat, in 2023, 4.3 milioane de vehicule. Chiar și așa, nu a fost de ajuns pentru ca Țara Soarelui Rasare sa ramana cel mai mare exportator de mașini. Potrivit cifrelor, China a exportat 5.26 de milioane de vehicule, devenind astfel mai mare exportator…

- Coruptia ar fi subminat ambitiile militare ale liderului suprem chinez Xi Jinping, potrivit serviciilor secrete americane.Coruptia din interiorul armatei chineze si din intreaga baza industriala de aparare a natiunii este atat de extinsa incat oficialii americani cred acum ca este mai putin probabil…

- Anul trecut, Camera Reprezentanților, condusa de republicani, a creat o comisie speciala pentru a examina provocarile pe care China le reprezinta pentru Statele Unite. Comisia a folosit un instrument deosebit de eficient: jocurile de razboi. Jucatorii au fost rugați sa acționeze in calitate de consilieri…

- Moment istoric: pentru prima data, yuanul a devenit a doua valuta de pe piața globala, depasind euro! Dolarul ocupa in continuare o poziție de lider in reglementarile comerciale, iar euro s-a mutat pe locul trei in plațile internaționale. De ce a inceput sa fie preferat yuanul? Companiile globale beneficiaza…

- Fondurile de asset management din SUA se pregatesc pentru cea de-a doua runda de concedieri de anul acesta, Charles Schwab, Prudential si Invesco anuntand masuri de reducere a cheltuielilor, scrie Financial Times, citat de Ziarul Financiar.

- Bitcoin a atins marti cel mai inalt din nivel de un an si jumatate si a depasit scurt timp valoarea de 35.000 de dolari, in urma unei hotarari a unei Curti de Apel americane care a confirmat o recenta victorie juridica in favoarea unui produs de investitii de consum al acestei devize numerice, relateaza…