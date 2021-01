Stiri pe aceeasi tema

- Fondurile de pensii din Pilonul II aveau active de peste 73 mld. lei in noiembrie 2020, in crestere cu 20% fata de 2019. In ce sunt investiți banii Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de peste 73,145 miliarde de lei, la 27 noiembrie 2020, in crestere cu 20% fata de nivelul…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de peste 73,145 miliarde de lei, la 27 noiembrie 2020, in crestere cu 20% fata de nivelul existent la 30 noiembrie 2019, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), potrivit AGERPRES. Citește și: Mihai Tudose:…

- ​Toți cei șapte administratori de pensii private au avut pierderi cumulate de 84 de milioane de lei anul trecut, în urma schimbarilor legislative aparute prin controversata OUG 114/2018, iar în primele șase luni din acest an, pierderile unora dintre acești administratori s-au adâncit…

- Toate fondurile de pensii private respecta acea conditie obligatorie privind randamentul, acesta fiind unul foarte bun, de peste 4%, potrivit presedintelui Autoritatii de Supraveghere Financiara, Nicu Marcu, anunța AGERPRES."Pot sa va garantez ca toate fondurile de pensii private respecta…

- Cați bani au strans romanii la pensiile private și in ce sunt investiți. Activele fondurilor de pensii obligatorii au crescut cu peste 18%, fața de anul trecut Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de 68,54 miliarde de lei, la 31 august 2020, in crestere cu 18,6% fata de nivelul…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de 68,54 miliarde de lei, la 31 august 2020, in crestere cu 18,6% fata de nivelul existent la 31 august 2019, si cu 3,31% peste nivelul din luna anterioara, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).

- Activele fondurilor de pensii private au ajuns, in august 2020, la 68,5 miliarde lei, in urcare cu 18,6% fața de august 2019 și cu 3,3% mai mari decat in iulie 2020. Datele Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) arata ca titlurile de stat detin cea mai mare pondere in cadrul activelor, de 45,6…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de 68,54 miliarde de lei, la 31 august 2020, in crestere cu 18,6% fata de nivelul existent la 31 august 2019, si cu 3,31% peste nivelul din luna anterioara, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), anunța AGERPRES.Titlurile…