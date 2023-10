Stiri pe aceeasi tema

- S-a stabilit oficial perioada de depunere a proiectelor la intervenția DR-30 - Sprijin pentru Instalarea Tinerilor Fermieri, prin care romanii pot obține granturi de cate 70.000 de euro pentru afaceri agricole, Ghidul de finanțare oficial fiind disponibil, impreuna cu anexele aferente.

- Microintreprinderile din cele 6 județe ale Regiunii de dezvoltare Nord-Est vor putea obține granturi de cate 50.000-200.000 EUR pentru investiții in afaceri diverse, de la service auto sau hoteluri pana la IT și cabinete medicale, printr-o linie de fonduri europene pentru care s-a stabilit oficial perioada…

- Microintreprinderile de producție și de servicii din cele 4 județe ale Regiunii Vest vor putea obține noi ajutoare din fonduri europene și de la bugetul de stat ce totalizeaza 36,33 milioane de euro, prin doua apeluri de proiecte pentru care s-au stabilit perioada de inscrieri online și ghidurile oficiale…

- Microintreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din cele 6 județe ale Regiunii Centru vor putea obține granturi de cate 250.000-1,5 milioane de euro pentru investii in afaceri ca service-uri și splatorii auto, hoteluri, cabinete medicale sau IT, in cadrul unui apel de proiecte pentru care s-au…

- Microintreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din cele 6 județe ale Regiunii Nord-Vest vor putea obține granturi de cate 500.000-3 milioane de euro pe proiect, pentru investiții de cercetare-dezvoltare in IT, sectorul agro-alimentar și alte domenii, printr-o linie de finanțare pentru care s-au…

- Microintreprinderile și firmele mici și mijlocii din cele 6 județe ale Regiunii Nord-Est au la dispoziție noi granturi IMM de cate 15.000-100.000 de euro, pentru digitalizarea afacerii, printr-un apel de proiecte pentru care au fost stabilite perioada de inscrieri și ghidul oficial al solicitantului.

- Investitii transfrontaliere de 40 milioane euro, realizate prin Interreg NEXT Romania Republica Moldova. Potrivit Ministerului Dezvoltarii, Comitetul de Monitorizare al Programului Interreg NEXT Romania Republica Moldova a aprobat, in cadrul sedintei de marti, 8 august 2023, Ghidul solicitantului pentru…

- S-a stabilit oficial perioada de inscrieri la granturile de maximum 1,5 milioane de euro fiecare pentru srartup-urile inovatoare din cele 6 județe ale regiunii Nord-Vest, vineri fiind publicate Ghidul solicitantului in firma finala, grila de punctaj, modelul de plan de afaceri și alte anexe necesare.