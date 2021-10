Stiri pe aceeasi tema

- La Poiana a avut loc un eveniment in premiera pentru județul Dambovița. A fost inaugurata prima creșa din mediul rural, o investiție așteptata cu justificat interes de familiile tinere din comuna. Obiectivul, care dispune de un spațiu generos și dotari de foarte buna calitate, a fost realizat cu fonduri…

- Asociația Merci Charity a achiziționat, cu sprijinul UniCredit Bank, echipamente medicale care permit extinderea paletei de servicii medicale de prevenție oferite gratuit, in regim mobil, copiilor din mediul rural, in specialitațile oftalmologie și diabet și boli de nutriție. Mii de copiii din mediul…

- Multe strazi din Craiova inca sunt in stare deplorabila, in ciuda faptului ca suntem deja in anul 2021. Oamenii care locuiesc pe aceste strazi spun ca s-au saturat de promisiuni desarte si ca asteapta ca administratia sa le ofere conditii decente. Pe adresa redactiei GdS primim foarte des sesizari cu…

- Tinerii fermieri bacauani pot primi susținere financiara de la stat pentru a prelua sau a dezvolta a o afacere in mediul rural. Facilitatea este asigurata prin submasura 6.1, prin care se susține instalarea tinerilor fermieri cu varsta intre 18 și 40 de ani la conducerea unei exploatații, dar și prin…

- Merg aproape saptamanal in județ, ca deputat de Iași. Am audiențe cu cetațenii, discuții cu primarii despre proiectele lor de investiții pentru comunitațile pe care le reprezinta și pentru a fi contact in permanența cu necesitațile ieșenilor care locuiesc in mediul rural.

- De luna aceasta, buzoienii din Cislau, Patarlagele, Calvini și Nehoiu pot solicita servicii de ingrijire medicala la domiciliu, contra-cost, prin platforma Beesers. La ora actuala, doar doi furnizori de ingrijiri medicale la domiciliu funcționeaza in contract cu Casa Județeana de Asigurari de Sanatate,…

- Institutul National de Statistica arata ca anul trecut au plecat de la tara la oras 78.000 de locuitori, iar de la oras la tara 116.000, iar diferenta neta dintre cele doua fluxuri migrationiste este de 38.000 de persoane, dubla fata de anii anteriori.

- 8 din 10 copii din mediul rural muncesc in gospodarie sau in afara ei in timpul verii. Fundația World Vision Romania organizeaza ediția 2021 a Școlii de Vara, la care vor lua parte 10.000 de copii și adolescenți din mediul rural. Activitațile cuprind atat zona de educatie remediala, pentru recuperarea…