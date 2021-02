Stiri pe aceeasi tema

- 12.01.2021 Fonduri europene atrase de Aquatim in trei localitați din județul Timiș Aquatim a semnat in data de 11 ianuarie 2021 contractul de lucrari „Execuție retele de apa si canalizare Sanpetru Mare, Saravale, Lovrin”, cu Asocierea S.C. TEOVAL&CO S.R.L., S.C. LUCY STAR S.R.L., S.C. HIDROTERM…

- Aquatim a semnat in data de 11 ianuarie 2021 contractul de lucrari „Execuție retele de apa si canalizare Sanpetru Mare, Saravale, Lovrin”, cu Asocierea S.C. TEOVAL&CO S.R.L., S.C. LUCY STAR S.R.L., S.C. HIDROTERM S.A., S.C. ABC CON-INTERNATIONAL S.R.L. Acest contract face parte din „Proiectul regional…

- In cadrul ședinței de Consiliu Local, de astazi, consilierii locali ai Partidului Social Democrat au inițiat un proiect de hotarare in urma caruia județul Gorj va putea beneficia de fonduri europene in valoare de 188. 012. 101 euro (fara TVA), dintre care 74.927.451, 03 (fara TVA) vor reveni municipiului…

- In 16 decembrie 2020, a fost efectuata recepția lucrarilor la obiectivul de investiții Creșterea eficienței energetice a Liceului Reformat “Wesselenyi” din Municipiul Zalau.Principalele lucrari realizate constau in: termoizolarea cladirii și finisarea fațadelor cu tencuieli siliconice; inlocuirea tamplariilor…

- RESITA – Șeful administrativului resitean a obtinut, recent, girul alesilor locali pentru a putea recupera, din fonduri europene, banii investiti in pandemie in echipamente pentru Spitalul Judetean! Tot din bani europeni se va investi in igienizarea scolilor resitene si in procurarea materialelor necesare…

- Cursurile online reprezinta o provocare și pentru Universitatea din Craiova, in privința asigurarii dotarilor necesare studenților. Pentru cursanții cu probleme sociale, Universitatea din Craiova a facut acte adiționale la proiectele educaționale pe care le are in derulare și le-a oferit tablete și…

- In data de 19 noiembrie, Aquatim a semnat contractul de lucrari „Execuție rețele de apa și canalizare Giarmata Vii, Giarmata, Cerneteaz, Cartier Aeroport, Covaci” cu Asocierea S.C. Teoval & Co S.R.L. – S.C. Lucy Star S.R.L. – S.C. Hidroterm S.A. Acest contract face parte din „Proiectul regional de…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta ldquo;Sf. Apostol Andrei" Constanta va derula un proiect de screening pentru cancerul colorectal, finantat din fonduri europene. Proiectul "Furnizarea serviciilor de sanatate din programele de preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al leziunilor…