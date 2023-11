Stiri pe aceeasi tema

- Microintreprinderile din Regiunea Vest pot depune proiecte in cadrul celor doua apeluri in valoare totala de 36 de milioane de euro, lansate prin Programului Regional Vest 2021-2027. Lansate in 31 august, acestea sunt dedicate microintreprinderilor – atat celor din domeniul producției, cat și celor…

- In aceasta dimineața, forțele de ordine au pus in aplicare 46 de mandate de percheziție in București și alte 13 județe, dupa ce mai multe persoane ar fi obținut ilegal, prin falsificarea documentelor, fonduri europene.

- Politistii si procurorii fac, marti, 46 de perchezitii in municipiul Bucuresti si mai multe judete, la persoane banuite de constituirea unui grup infractional organizat si obtinerea ilegala de fonduri. Cei implicati ar fi obtinut ajutoare ilegale, prin intermediul a 23 de firme. Citește și: Membru AUR,…

- Politistii si procurorii fac, marți, 46 de perchezitii in 13 judete si in Bucuresti, la persoane suspectate ca au obținut fonduri europene ilegale. Prejudiciul depașește 4 milioane de lei.

- Microintreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) vor putea obține granturi de cate 200.000-8 milioane de euro pe proiect, prin noua schema pentru IMM-urile din 6 județe, finanțata din Programul Tranziție Justa (PTJ) 2021-2027, fiind stabilite oficial perioada de inscrieri, Ghidul solicitantului,…

- Microintreprinderile din cele 6 județe ale Regiunii de dezvoltare Nord-Est vor putea obține granturi de cate 50.000-200.000 EUR pentru investiții in afaceri diverse, de la service auto sau hoteluri pana la IT și cabinete medicale, printr-o linie de fonduri europene pentru care s-a stabilit oficial perioada…

- In cursul zilei de luni 18 septembrie la sediul IPJ Suceava, ordonatorii de credite ai parteneriatului au semnat in mod oficial contractul privind realizarea proiectului tehnic și de execuție lucrari pentru obiectivul de investiție de la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava și sediul…

- Microintreprinderile din cele 6 județe ale Regiunii de dezvoltare Sud-Est vor putea obține granturi de cate 20.000-200.000 de euro, printr-o viitoare linie de finanțare scoasa acum in consultare publica, in cadrul Programului Regional (Regio) Sud-Est 2021-2027.