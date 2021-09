Fonduri durabile: băncile elvețiene fac „spălare verde” O ancheta majora a Greenpeace a aratat ca așa numitele fonduri de investiții durabile nu sunt cu mult mai durabile decat investițiile convenționale. Sucursala elvețiana a organizației de mediu critica fondurile sustenabile, considerand ca bancile elvețiene fac „spalare verde”, potrivit Le Matin. In primavara, 33 de activiști Greenpeace s-au intalnit cu manageri de fonduri din […] The post Fonduri durabile: bancile elvețiene fac „spalare verde” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

