- Formațiile oltene au parte de adversari accesibili, dar cu foame de puncte, in acest sfarșit de saptamana, cand Liga 2 programeaza etapa 15 . Avem parte și de un derbi oltenesc, dar foarte dezechilibrat privind clasamentul: Pandurii Targu Jiu – FCU Craiova. Meciul este programat sambata, de la ora 11.00.Confruntarea…

- MAE: Județele Alba și Cluj, pe lista "zonelor de risc" pentru Germania Foto: MAE. Judetele Alba si Cluj au fost introduse de autoritatile germane pe lista zonelor de risc epidemiologic din România, iar cei care vin din aceste zone sunt obligati sa se autoizoleze, informeaza joi Ministerul…

