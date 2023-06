Stiri pe aceeasi tema

- Japonia intentioneaza sa stimuleze concurenta pe piata aplicatiilor de plata pentru smartphone-uri, dominata de Apple si Google, interzicand operatorilor marilor magazine de aplicatii sa forteze dezvoltatorii de software sa foloseasca sistemele de plata proprii ale operatorilor, potrivit unei comisii…

- Meta nu va sta deoparte in vreme ce multe alte companii, in frunte cu Microsoft si Google, se grabesc sa lanseze facilitati care folosesc AI-ul generativ sub forma chatbotilor. In cadrul unei sedinte saptamanale cu angajatii, Zuckerberg a spus ca Meta lucreaza la instrumente bazate pe inteligenta artificiala…

- Valoarea actiunilor Nvidia s-a triplat in mai putin de opt luni, reflectand cresterea interesului pentru inteligenta artificiala ca urmare a progreselor rapide ale inteligentei artificiale generative, care se poate implica in conversatii asemanatoare oamenilor si poate crea orice, de la glume la poezie.…

- Ultimii ani ne-a adus tot mai multe parteneriate intre producatori de telefoane si nume mari din zona foto/optica. Am vazut OPPO si OnePlus colaborand cu Hasselblad, Xiaomi si Huawei lucrand cu Leica, vivo si Sony cu Zeiss. Acum Canon vrea sa intre in lupta. O sursa de pe Weibo, Digital Chat Station…

- Asa cum promitea in urma cu o luna, Microsoft a lansat Phone Link, o aplicatie care aduce pe PC un nivel basic de integrarea cu cele mai importante functii de comunicare de pe iPhone. PC-urile conectate la iPhone prin Bluetooth pot folosi Phone Link pentru a raspunde la apeluri si mesaje, dar si pentru…

- Apple și Google au propus marți un nou standard tehnic pentru a avertiza persoanele care sint urmarite prin intermediul unor mici dispozitive vindute inițial pentru urmarirea cheilor, a bagajelor și a altor obiecte personale. AirTags de la Apple, gadgeturi de marimea unei monede echipate cu tehnologie…

- Apple a castigat recursul impotriva deciziei autoritatii britanice de reglementare antitrust de a lansa o investigatie asupra browserului sau mobil si a serviciilor sale de jocuri in cloud, a decis vineri Tribunalul de Apel pentru Concurenta (CAT), transmite Reuters.Autoritatea de reglementare pentru…