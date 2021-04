Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul bancar a fost anul trecut aproape de Guvern si, mai ales, aproape de intreprinderile mici si mijlocii, infuzia de capital pe care sistemul financiar-bancar a avut-o in IMM-uri fiind de aproape 1,5% din PIB, a declarat, miercuri, Dumitru Nancu, directorul general al Fondului National de Garantare…

- „Incepand de astazi (joi – n.r.), Programul Noua Casa este din nou activ pentru populatie dupa publicarea ordinului privind nivelul comisioanelor de risc administrate de FNGCIMM in Monitorul Oficial. Anul trecut, Guvernul PNL, condus de Ludovic Orban, a modificat programul Prima Casa prin majorarea…

- Guvernul a adoptat Hotararea pentru modificarea și completarea Hotararii Guvernului nr.717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Noua casa”. Pentru anul 2021, a fost alocat un plafon al garanțiilor de 1,5 miliarde lei, confirmand informațiile Puterea.ro din din 24 februarie…

- Guvernul Romaniei a aprobat miercuri continuarea programelor IMM Invest, IMM Factor si a subprogramului AgroIMMInvest cu alocarea plafoanelor de garantare pe fiecare program. FNGCIMM, alaturi de Ministerul Finantelor si de banci va operaționaliza in cel mai scurt timp noile facilitati si va asigura…

- Fondul Național de Garantare (FNGCIMM) a anunțat ca a acordat, in 2020, 16.102 garanții, pentru credite de circa 3,6 miliarde de lei pentru programele Prima Casa și Noua Casa, continuator al programului Prima Casa, operașional din partea a doua anului 2020. Prin Noua Casa, au fost acordate 7.882 garanții,…

- Fondul de garantare a acordat anul trecut, prin programul IMM Invest, garantii de 14 miliarde de lei pentru credite bancare pe care companiile trebuie sa le returneze, numarul firmelor finantate de catre banci prin acest program fiind de aproximativ 25.000, a afirmat vineri Cristian Paun, presedintele…

- "In 2020, Fondul de Garantare a dat prin Programul IMM Invest garantii de 14 miliarde de lei pentru credite bancare pe care companiile trebuie sa le returneze. Numarul total al companiilor a fost de 25.000 finantate de catre banci prin Programul IMM Invest. Din punctul nostru de vedere, este un succes,…

- Ministerul Sanatatii va primi 17,5 miliarde de lei in 2021 de la bugetul statului, cu 11,2% mai putini bani decat in 2020. Este al doilea an al pandemiei, iar aceasta scadere ridica multe semne de intrebare, mai ales ca, in repetate randuri, reprezentantii coalitiei de guvernare promisesera alocari…