- Cu toate ca s-a ”retras” cu familia in Canada, Lucian Bute, 39 de ani, simte in continuare romanește. Fostul campion mondial IBF de box la supermijlocie și-a exercitat, duminica, dreptul de vot la Montreal, regiunea Quebec, Canada. ”Eu am votat. Romania are nevoie de fiecare vot”, a fost mesajul postat…

- Cateva noutați legislative din categoria pensiilor comunitare ne-au fost comunicate in urma solicitarii redacției, de reprezentanții Casei de Pensii Salaj. In afara regulamentelor europene (care se aplica pentru Italia, Germania, Franța, Spania, Ungaria, Cipru, Belgia, Austria, etc.), la nivelul țarii…

- In fiecare an, la 16 octombrie, Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO) sarbatoreste Ziua Mondiala A Alimentatiei, aceasta fiind ziua infiintarii FAO in 1945, la Quebec, in Canada. In prezent, aceasta zi este sarbatorita in peste 150 de tari. In Romania prin Legea nr.47/2016…

- Un barbat beat crița n-a mai știut sa ajunga acasa și a patruns in casa unei femei, care l-a descoperit in pat la ora 2:00 dimineața. In momentul in care femeia din Quebec, Canada, l-=a descoperit pe barbat in pat a mers imediat la o secție de poliție aflata in apropierea casei in care locuia. Femeia…

- Fostul manager al gruparii Anderlecht, Herman van Holsbeeck, a fost retinut, joi, in cadrul unui caz de coruptie in fotbalul belgian, potrivit news.ro.Potrivit unor surse apropiate anchetei, investigatiile se refera in mod special la modul in care atacantul sarb Aleksandar Mitrovic a ajuns…

- Un turist canadian care campa in stațiunea Azuga a fost atacat miercuri noaptea de un urs. Barbatul era singur in cort in momentul in care a venit ursul peste el. Turistul din Canada se afla cu cortul pe Valea Marului din Azuga cand a sunat la 112 și a anunțat ca a fost atacat de urs. „Ajuns la fata…

- Tot mai mulți canadieni au fost pacaliți de turiști stranini, folosind scenarii clasice romanești. ”Turiștii” din Quebec obișnuiesc sa pacaleasca localnicii, incercand sa vanda diferite bijuterii sau furand PIN-urile cardurilor ... The post Metodele de furt romanești au ajuns și in Canada. Cum acționeaza…

- Un incident incredibil a avut loc pe 10 august la centrul de skydiving Trois-Riviers, din Quebec, Canada. O femeie, amatoare de adrenalina, a sarit de la peste 1.500 de metri, dar parașuta ei nu s-a deschis. In mod miraculos, femeia a scapat cu viața, a notat skynews.com. Numele femeii care a supraviețuit…