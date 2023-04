Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura din California acuza ca fondatorul Cash App, Bob Lee, a fost ucis de fondatorul companiei de software Expand IT Nima Momeni, in urma unui conflict privind legatura acestuia cu sora sa, relateaza Reuters. Nima Momeni, in varsta de 38 de ani, a fost arestat joi si acuzat de uciderea lui Lee,…

- Un muc de tigara, gasit langa corpul unei profesoare de 24 de ani din Vermont, ucisa in apartamentul ei in urma cu aproape 52 de ani, a ajutat anchetatorii sa ajunga la un vecin de la etaj, despre care se spune ca a strangulat-o dupa ce s-a certat cu sotia sa, a declarat marti Politia, transmite The…

- Crima socanta in Caras Severin. Un barbat si-a ucis sotia, dupa care si-a pus capat zilelor. Totul s-a intamplat dupa o discutie aprinsa. Povestea insa este mult mai complicata de atat. Cei doi, in trecut, au fost cumnati. Mai exact, barbatul fusese casatorit cu sora victimei. A decis insa sa puna capat…

- Anchetatorii argeseni au deschis un dosar penal dupa ce 60 de persoane au ramas blocate la Cabana Capra de pe Transfagarasan dupa producerea unei avalanse, turistii ajungand acolo pe un sector de drum inchis circulatiei, noteaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Procurorii care instrumenteaza cazul uciderii celor doi soti din comuna Bran, gasiti morti in dormitorul casei lor, intr-o balta de sange, au dispus o expertiza psihiatrica in cazul principalului suspect, varul barbatului si vecin cu victimele. Cei doi tineri casatoriți ar fi fost macelariți cu bestialitate…

- Șefa Secției de Oncologie a Spitalului Județean Suceava, Anca Ababneh Dumitrovici, a fost reținuta pentru 24 de ore, in noaptea de joi spre vineri, in urma unui flagrant delict organizat de politisti si procurori, pentru luare de mita, a informat publicația locala Monitorul de Suceava.UPDATE ora 14.35:…

- Moartea celor doi soti din Bran, gasiti plini de sange, luni dimineata, a survenit in urma loviturilor cu un cutit si cu un topor, sunt concluziile medicilor legisti. Anchetatorii anunta ca au solicitat expertize ADN, in baza unor probe descoperite, pentru a stabili daca suspectul in acest caz a fost…

